Togo : 95000 élèves ont bénéficié de plus de 14 millions de repas chauds en 2021

Selon les données du ministère du Développement à la base, rendues publiques dans le cadre de sa revue de performances annuelle, le programme de cantines scolaires a touché près de 95 000, qui ont bénéficié de plus de 14 millions de repas chauds sur l’année civile 2021.



Pour ce programme mis en place par le gouvernement, les repas ont été offerts dans 337 écoles sur la période, représentant une couverture de 8% des effectifs des élèves du pré-scolaire et primaire de l'enseignement public au Togo sur la période sous revue Le Programme d'alimentation scolaire, confié à l'Agence de développement à la base (ANADEB), devrait accentuer son action dans certaines zones les plus défavorisées du pays, notamment dans la région des Savanes.



Ce focus constitue également une réponse aux défis sécuritaires de l’heure, selon des experts du développement à la Base. « Nous avons l'intention de concentrer un peu nos actions dans la région des Savanes », indique ainsi Wanata Adisso, secrétaire général du ministère du Développement à la base, dans le cadre de cette revue. « Dans cette zone-là, nous allons étendre les cantines scolaires, comparativement aux années antérieures. Nous avons l'intention de couvrir tous les villages frontaliers en cantines sociales », ajoute-t-il.



Depuis 2008, plus de 75 millions de repas chauds ont été distribués au Togo, grâce à l'appui de différents partenaires (notamment la Banque mondiale), pour un coût total de plus de 22 milliards FCFA, selon les données disponibles.