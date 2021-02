Togo : Deuxième meilleur pays africain et 15ème mondial dans la gestion du Covid-19

L’évaluation a essentiellement porté sur 98 pays-cibles, et a pris en compte les indicateurs clés, notamment le nombre de cas confirmés et de décès par million d’habitants, ainsi que le nombre de tests effectués par mille habitants dans les 36 semaines suivant le 100ème cas enregistré. Sur la base de ces indicateurs, le Togo a enregistré un score honorable avec 72,8 points, et occupe ainsi le deuxième rang en Afrique derrière le Rwanda, et la 15èmr place au plan mondial, devançant des grandes puissances occidentales et asiatiques telles que la Corée du Sud (20ème), le Royaume-Uni (66ème), la France (73ème) ou encore la Russie (76ème).



Le Togo peut attribuer cette performance à la réactivité et l’implication des autorités dès la détection du premier cas, et aux nombreuses mesures mises en place depuis lors : installation d’un comité national de crise présidé par le chef de l’Etat, mise en place du Conseil scientifique national et des protocoles sanitaires, conformément aux dispositions de l’OMS. Ce à quoi s’ajoutent la création d’un centre de prise en charge, des laboratoires d’analyse, de la Force spéciale (FOSAP) dédiés au Covid-19.



D’autres mesures adéquates ont été également prises pour réduire les impacts socioéconomiques de la crise sanitaire à travers un programme novateur d’aide sociale par transfert monétaire dénommé « Novissi » et la politique d’allègement des charges fiscales. Tous ces efforts consentis confirment une fois encore, l’attention particulière que le chef de l’Etat accorde à la santé publique et au bien-être de la population. La prochaine étape sera la vaccination de la population contre le Covid-19. Des dispositions sont en train d’être prises par le côté du gouvernement pour le démarrage de la campagne de vaccination avant la fin du premier semestre de l’année.

Il faut rappeler que le classement mondial est dominé par la Nouvelle-Zélande, 1er avec 94,4 points ; les USA (94ème) et le Brésil (98ème), figurent dans le peloton de queue. Point de départ de la pandémie, « la Chine n'a pas été incluse dans ce classement en raison d'un manque de données publiques sur les tests », a indiqué le groupe de réflexion.