Togo : Le gouvernement se dote d’un programme d’urgence pour renforcer la résilience et la sécurité des communautés

Au Togo, « la lutte contre l’insécurité et l’extrémisme violent provoqués par les intrusions de groupes armés terroristes, franchit un nouveau cap. Le pays s’est en effet officiellement doté le jeudi 24 octobre, d’un programme d’urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS) », a annoncé le gouvernement togolais le 24 novembre 2023.



Selon Lomé, ce nouveau mécanisme, entériné via un décret pris en conseil des ministres, s’inscrit dans la lignée du plan mis en œuvre dans les Savanes. A l’inverse du dernier, il concerne l’ensemble du territoire national, et couvre spécifiquement les zones touchées ou menacées par des actes de terrorisme et d’extrémisme violent, identifiées sur la base des niveaux de menace.



« Pour l’exécutif, il s’agit de mieux coordonner les actions permettant de renforcer la résilience des populations sur tous les plans (sécuritaire, social, sanitaire ou encore économique) », a souligné le gouvernement.



En rappel, le plan d’urgence déployé dans les Savanes, a permis en un peu plus d’un an de mise en œuvre, d’améliorer significativement plusieurs secteurs sociaux dans la région.