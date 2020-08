Togo : Le ministère de la santé reçoit un appui en matériel roulant de la Banque mondiale

Lomé - La Banque mondiale continue de soutenir le Togo dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. L’institution de Bretton Woods a en effet remis le jeudi 20 août 2020 à Lomé au ministère de la santé et de l’hygiène publique, 20 véhicules tout terrain, destinés aux équipes de supervision de la gestion de la riposte.



Pour la Banque mondiale, ce soutien à la stratégie de lutte contre la Covid-19, s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l’ouest (REDISSE), et de son initiative d’appui à la riposte aux urgences sanitaires dans le pays.



Ces matériels roulants, d’une valeur estimée à 350 millions de FCFA, ont été réceptionnés par le ministre en charge du secteur de la santé, Prof Mustapha MIJIYAWA, en présence du Représentant par intérim de la Banque au Togo, Kouami MESSAN et du patron de la Coordination nationale de riposte contre la Covid-19 (CNGR), le Col. Djibril MOHAMAN.



L’institution de Bretton Woods a offert ces véhicules de mission au ministère de la Santé et de l’hygiène publique, dans le but de combler le déficit constaté en matière logistique dans les services de santé du Togo. Les voitures seront réparties dans les différents districts sanitaires du pays.



« Il s’agit des véhicules de supervision dont les acteurs de santé se serviront dans le suivi, le dépistage et la prise en charge des malades » a expliqué le ministre de la santé, en remerciant le partenaire multilatéral. « Le meilleur moyen d’exprimer notre reconnaissance à la Banque mondiale réside dans l’utilisation rationnelle que nous ferons de ces véhicules », ajoute-t-il.



En dehors des véhicules offerts, la Banque mondiale dans ses efforts de riposte à l’épidémie de la Covid-19, apporte son appui financier au gouvernement togolais à travers le projet REDISSE et le projet de renforcement du système de préparation et de riposte aux urgences sanitaires.



Le projet REDISSE d’un budget de 21 millions de dollars soit 10 milliards 500 millions de Francs CFA est effectif au Togo depuis 2017. Ainsi, la Banque Mondiale a financé l’acquisition de 150 dispositifs de lavage des mains, de 50 thermo flash, 06 caméras thermiques pour les points d’entrée, les équipements de protection individuelle ainsi que les réactifs de laboratoire.



L’institution a également appuyé le Togo, dans l’acquisition du laboratoire de l’aérogare de Lomé pour le dépistage des voyageurs et le financement des activités de terrain. Notons que ces équipements véhiculaires seront prochainement renforcés, par trois ambulances médicalisées, mises à la disposition du Togo par la Banque mondiale, toujours dans le cadre du projet REDISSE.