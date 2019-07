Togo : Le programme « School Assur » se poursuit pendant les vacances

Lomé - Le programme présidentiel d’assurance maladie réservé aux élèves du cours primaire des établissements publics, dénommé « School Assur » se poursuit bien que la plupart des élèves sont entrés depuis quelques jours dans la période des grandes vacances de fin d’année.



Ainsi, les parents d’élèves dont les progénitures sont concernées par le programme n’ont pas de souci à se faire, puisque la prise en charge gratuite de la couverture maladie offerte par le gouvernement s’étale sur l’ensemble des 12 mois de l’année.



A titre d’illustration, pour la première semaine des vacances, couvrant du 10 au 16 juin, 4639 prises en charge ont été effectives dans l’ensemble des différentes régions, pour un montant global de plus de 12 millions FCFA.



Rappelons que « School Assur » est un mécanisme d’assurance maladie lancé en 2017 par le Chef de l’Etat et mis en œuvre par le Secrétariat d’Etat à l’inclusion financière. Il permet aux apprenants des établissements scolaires publics de bénéficier d’une prise en charge dans les centres de santé publics.



Les parents sont dispensés du paiement des frais, qui sont directement remboursés par les assureurs aux formations sanitaires. A ce jour, près de 900 000 prises en charge ont été effectuées, pour un montant cumulé de plus de 2 milliards de FCFA.