Togo : Les élections législatives et régionales auront lieu le 29 avril

Ce décret fait suite au décret n°2024-025/PR du 3 avril 2024 qui avait suspendu les élections législatives et régionales prévues initialement le 20 avril 2024 ainsi que la campagne électorale qui devait commencer le 4 avril. Les motifs de cette suspension ont été exposés dans un communiqué.



Selon le décret adopté mardi 9 avril, le calendrier électoral est réaménagé comme suit : les élections législatives et régionales auront lieu le lundi 29 avril 2024. Le vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle aura lieu le vendredi 26 avril 2024.



La campagne électorale débutera samedi 13 avril à minuit (00h) et se clôturera samedi 27 avril à vingt-trois heures cinquante-neuf minutes (23h59mn).Ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.



Il est important de noter que ces changements dans le calendrier électoral ont été pris afin d'assurer une organisation optimale des élections législatives et régionales au Togo. Ces scrutins revêtent une grande importance pour la démocratie togolaise et permettront aux citoyens d'exercer leur droit de vote afin d'élire leurs représentants au Parlement.