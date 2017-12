Togo : Libération des imams de Sokodé et de Bafilo, le gouvernement a honoré ses engagements

Lomé - Après avoir annoncé ce jeudi 7 décembre en conférence de presse l’imminence de l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition, le gouvernement vient de poser un acte fort allant dans le sens de l’apaisement en libérant les imams interpellés mi-octobre à Sokodé et à Bafilo.



Arrêtés tous les deux en octobre dernier l’un, imam de Sokodé, Mollah Hassane et l’autre, Alpha Abdoul Wahid, imam de Bafilo, viennent de recouvrer la liberté ce vendredi et ont déjà rejoint leurs familles respectives.



Un geste qui vient une fois encore afficher la volonté des autorités gouvernementales du Togo à aller au dialogue et à résoudre la crise qui secoue le pays depuis des mois, qui paralyse son économie.



Rappelons que les deux religieux avaient été interpellés en raison de propos virulents tenus à l’occasion de leurs prédications. Les deux imams incitaient au temps fort des manifestations dans la ville de Sokodé selon les autorités « les jeunes à s’en prendre aux forces de l’ordre et de sécurité».



Cette mesure de libération vient rallonger la liste des initiatives prises déjà par le gouvernement en vue de décrisper le climat politique quelque peu tendu ces derniers mois dans le pays. Bien avant la libération de ces deux imams, le gouvernement avait déjà remis en liberté le secrétaire général du PNP le Dr Kossi Sama et procédé à la levée de l’état de siège des villes de Sokodé, Bafilo et Mango. Selon le gouvernement, les manifestations qui étaient entre temps interdites dans ces villes devraient progressivement reprendre dans les prochains jours.