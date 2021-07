Togo : condamnation de neuf pirates arrêtés dans le Golfe de Guinée

La Cour d’Appel de Lomé a condamné neuf pirates maritimes le lundi 5 juillet 2021, à de lourdes peines d’emprisonnement et pécuniaires. Ils ont été jugés, pour avoir participé à la tentative de détournement du tanker G-Dona 1, un navire appartenant à un armateur béninois, battant pavillon togolais, dans la nuit du 11 au 12 mai 2019, alors qu’il s’y trouvait dans les eaux togolaises. La juridiction a prononcé à l’encontre du Nigérian Peter Paul, considéré comme le « cerveau » du gang de pirates, une peine d’emprisonnement de 15 ans, assortie d’une interdiction de séjour de 5 ans sur le territoire togolais. Celui-ci écope également d’une amende de 50 millions de FCFA.



Six autres membres de l’équipe, qui avaient participé à l’opération en mai 2019, ont été condamnés chacun à 12 ans de prison ferme, avec 5 ans d’interdiction de séjour pour les étrangers et privation des droits civiques pour les Togolais. Ils devront en outre s’acquitter chacun de 25 millions de FCFA, au titre des dommages et intérêts. L’un des pirates, de nationalité ghanéenne, toujours en fuite, a été condamné par contumace à 20 ans de prison et à une amende de 50 millions de FCFA. L’un des prévenus, de nationalité togolaise, a pour sa part, bénéficié d’un verdict d’acquittement.

Le procès, qui a été ouvert à la faveur du lancement de la première session de la Cour d’Assise de Lomé pour le compte de l’année 2021-2022, constitue une première sur le plan national et dans la sous-région ouest-africaine. « Il s’agit d’un procès historique », a souligné le ministre des Relations avec les Institutions de la République, et ancien directeur exécutif de la sécurité et de la sûreté maritime, Christian Trimua.



Le Togo, signataire de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, s’est en effet, récemment doté des moyens juridiques et de la compétence pour ce genre de situation, avec l’adoption d’un nouveau Code pénal. « Nos eaux territoriales sont plus sûres aujourd’hui », a poursuivi l’officiel, rappelant par ailleurs les multiples actions déployées depuis de nombreuses années par le pays pour venir à bout de ce fléau, particulièrement récurrent dans le Golfe de Guinée.

Il faut rappeler que la première session de la Cour d’Assises de Lomé a été ouverte par le président de la Cour d’Appel, Komente Dindang. 120 dossiers criminels seront jugés sur une période de six semaines. A cet effet, l’exécutif togolais, a débloqué un montant de 75 millions de FCFA.