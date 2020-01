Togo : des députés indépendants s’unissent derrière la candidature de Faure Gnassingbe à la présidentielle

Lomé - Des députés de 9 mouvements indépendants ont salué ce jeudi 9 janvier 2020, la décision officielle de Faure GNASSINGBE de se porter candidat pour les élections présidentielles de février 2020 au Togo.



Pour la 2ème force de la 6ème législature, au regard de l’ensemble des composantes de la classe politique, le candidat de l’Union pour la République (UNIR) est l’homme de la situation. C’est un autre soutien de taille pour le candidat Faure GNASSINGBE après celui du Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR).



Devant la presse jeudi à Lomé, les députés indépendants Alolledou-Vo (Vo), Indépendants pour construire (Dankpen), Conscience Patriotique (Wawa), Indépendants pour la République (Tandjouaré), Hysope (Lacs), Douaneyo (Yoto), Crad (Zio), Nouvelle Vision (Danyi) et Avé en Marche (Avé) se sont félicités de la candidature de président sortant.



Selon la déclaration liminaire lue par Pacôme ADJOUROUVI, le Togo a gravi les échelons depuis que Faure Gnassingbé a accédé à la magistrature suprême en 2005. Des réalisations et avancées perceptibles ont été réalisées. Mais les défis et les besoins demeurent nombreux, d’après le député de l’Avé.



Pour l’ensemble de ces parlementaires, les nouveaux défis ne peuvent être surmontés qu’avec Faure Gnassingbé, qu’ils qualifient d’un homme d’Etat, intègre, charismatique et lucide. « Il a l’expérience et la vision requises, la volonté politique et la détermination nécessaires pour consolider les acquis indéniables mais aussi relever les nombreux défis en termes de développement économique, de progrès social, de consolidation des institutions démocratiques, de sécurité et de stabilité politique », ont-ils soutenu.



Reste à attendre le 06 février prochain pour voir les 18 candidats indépendants investir le terrain pour battre campagne pour le candidat de leur choix.