Togo : des opérations anti-criminalité sur toute la zone frontalière ouest

Les Forces de défense et de sécurité ont mené, du 22 au 25 septembre 2021, de nouvelles opérations de sécurisation sur toute la zone frontalière ouest du territoire togolais notamment, dans les préfectures de l’Avé, Kloto, Ogou, Wawa, Blitta, Plaine du Mo, Bassar, Dankpen, Oti, Tandjouré et Cinkassé.



Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité, lancées en exécution des réquisitions des autorités judiciaires compétentes visent, selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à améliorer le climat de sécurité par le renforcement du dispositif de protection des populations et de leurs biens sur l’ensemble du territoire. « Dans l’ensemble des localités visitées, les opérations ont permis d’interpeller 19 personnes et de saisir 02 pistolets de fabrication artisanale, 40 fusils de chasse, des cartouches de calibre 12 mm et de 7,62 mm, 09 motos, 01 tronçonneuse, 01 camion chargé de bois de teck, deux cent 294 planches et divers effets militaires », informe le général de brigade, Yark Damehame.



D’après le ministre, les personnes interpellées, ainsi que les différents objets saisis, ont été confiés à la gendarmerie nationale pour les besoins d’enquête. Il a invité l’ensemble de la population à rester vigilante et à participer, en cas de besoin, aux côtés des forces de défense et de sécurité, à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité, afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans le pays.

Il faut noter qu’en marge de sécurisation de nos frontières, les forces de défense et de sécurité ont également mené des actions sociales. Il s’agit des consultations médicales gratuites au profit de 2901 personnes et la distribution des kits pédagogiques à 05 établissements d’enseignements, des fournitures scolaires à 200 élèves et 15 990 masques de protection contre le Covid-19.