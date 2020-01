Togo : en marge du forum des paysans, une mini-foire pour les entrepreneurs agricoles

Lomé - Le ministère de l’agriculture organise du 18 au 25 janvier une mini foire agricole qui se déroulera sur l’esplanade du palais des congrès de Kara. L’objectif de cette mini foire est de permettre aux acteurs de nouer des partenariats et développer leurs chiffres d’affaires.



L’initiative s’inscrit dans le cadre de la 12è édition du forum des paysans du Togo, prévu également du 18 au 25 janvier dans ladite ville. Près de 500 participants sont attendus : 200 (dont 30% femmes) pour les producteurs et leurs OP, 100 pour les entrepreneurs et opérateurs économiques et 200 pour les autres acteurs du secteur agricole.



L’évènement servira de cadre pour une présentation des innovations techniques et des produits agricoles et agro industriels, des échanges d’affaires entre les acteurs au niveau des différents maillons des chaînes de valeurs, une présentation des offres de services agricoles et agro industriels.



Les différentes catégories d’acteurs attendus au cours de ce forum sont les acteurs directs des chaînes de valeurs (producteurs, transformateurs, commerçants/exportateurs, etc.) issus des interprofessions; les prestataires de services ; les institutions financières (banques, assurances, systèmes financiers décentralisés, etc.) ; les partenaires techniques et financiers (PTF) ; autorités administratives et coutumières (préfet, chefs traditionnels, etc.) ; les cadres et techniciens du ministère de l’agriculture, de la production animale et halieutique et des autres départements et institutions partenaire ; les ONG et les représentants de la société civile.



Dans le but de permettre une bonne représentation des acteurs qui tirent généralement les filières, un accent particulier sera mis sur la communication avant le forum. Ceci pour permettre aux acheteurs, fournisseurs, prestataires et à tous les acteurs concernés de se manifester pour une optimisation des résultats attendus du forum. Notons qu’il sera mis en exergue les sites d’aménagements hydroagricoles et les modèles de gestions appropriés des terres agricoles.