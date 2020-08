Togo : ​le gouvernement met à la disposition des PME une ligne de crédits de 20 milliards de FCFA

Lomé - Selon une étude publiée par la Banque mondiale en juillet 2020, 62% des entreprises, surtout les services du secteur industriel, du commerce des détails, de la construction et du tourisme sont durement frappés par la pandémie et risquent de fermer leurs portes.



Pour sauver la situation, le gouvernement en plus de ses nombreuses initiatives, vient de mettre en place une enveloppe de 20 milliards de FCFA par l’entremise du Secrétariat d’Etat chargé de l’inclusion financière et du secteur informel. L’objectif est de soutenir les PME du pays à faire face à leurs difficultés de trésorerie en ces temps de pandémie.



Le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) et Orabank-Togo ont signé à cet effet, le 21 août 2020 à Lomé, des accords matérialisant l’ouverture de cette ligne de crédits au profit des petites et moyennes entreprises (PME). C’était en présence de Mazamaesso ASSIH, Secrétaire d’Etat chargé de l’inclusion financière et du secteur informel.



De façon concrète, désormais, les entreprises qui feront la demande auprès du Fonds pourront bénéficier de crédits allant jusqu’à un montant de 10 millions de FCFA, à un taux bonifié de 5%. Cette ligne de financement qui concerne tous les secteurs d’activité, est l’une des réponses de l’exécutif face à la pandémie, notamment dans le cadre du renforcement de la résilience des PME et acteurs économiques impactés par la crise. Elle va aider les PME à redonner progressivement vie à leurs activités.