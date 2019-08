Togo : l’ANPC dispose désormais de son plan stratégique pour 2020-2024

Lomé - Le Togo a l’instar du reste du monde a subi ces dernières décennies des situations d’urgences exacerbées par les changements climatiques avec un impact réel sur la dynamique de développement.



Cette situation a amené le gouvernement à adopter une politique nationale de la protection civile qui a fortement recommandé la mise en place de l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC), crée par décret 2017-011/PR du 31 janvier 2017.



Afin d’être plus efficace, les premiers responsables de l’agence ont décidé de doter l’institution d’un plan d’action stratégique qui leur permettra de mieux orienter leurs interventions vis-à-vis de la population en cas de catastrophe.



Ce programme d’action quinquennal qui s’étale sur les cinq prochaines années (2020-2024) a été officiellement validé vendredi dernier à Lomé, au cours d’un atelier, par plus de 70 acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Il vise la réalisation de l’effet 12 attendu de l’axe 3 du Plan national de développement (PND), à savoir : la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques.



Le document se décline en 4 axes stratégiques : (i) l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la protection civile, (ii) le renforcement des capacités techniques de l'ANPC et des autres parties prenantes dans la prévention et la gestion des catastrophes, (iii) l’amélioration du système d’information sur la réduction des risques de catastrophes (RRC) et (iv) le renforcement de la préparation, de la réponse et du relèvement.



La méthodologie d’élaboration a consisté au recrutement d’un consultant qui a produit le projet de plan stratégique à travers la collecte de données et la revue documentaire. Réunis en atelier national de validation les 7 et 8 août 2019 au Relais de La Caisse à Lomé, plus de soixante-dix acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes ont porté un regard critique sur le document à l’effet de son amélioration.



Le plan d’action stratégique de l’ANPC est un outil de travail qui répond aux besoins de tous les acteurs de la prévention et de gestion des catastrophes. Il servira de boussole pour les actions à mener par l’agence mais également à mobiliser les partenaires en vue de la mise en œuvre des activités pour la résilience des communautés à travers une meilleure coordination des actions de RRC.



Peu connu du public, l’ANPC joue un grand rôle à travers ses missions et actions en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Cet établissement public à caractère administratif dotée de personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission entre autres, la coordination des actions de prévention et de gestion des situations d’urgence sur l’ensemble du territoire togolais, la supervision de l’ensemble des secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophe, la mise à jour périodiquement des différents plans de prévention et de gestion des catastrophes.