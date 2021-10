Togo : l’INAM honoré du prix des bonnes pratiques en Afrique en 2020

L’Institut national d’assurance maladie (INAM) du Togo a reçu le mardi 05 octobre 2021, le certificat de mérite avec mention spéciale au prix AISS 2020 des bonnes pratiques pour l’Afrique. Cette distinction lui a été attribuée par l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS), en guise de reconnaissance pour ses innovations et réalisations dans la prise en charge de ses assurés au cours de ces dernières années.



En effet, depuis 2015, l’institution a entrepris des réformes afin de délivrer de meilleures prestations aux assurés et d’améliorer ses relations avec ses partenaires. On se rappelle qu’en 2017, elle avait lancé le système d’archivage électronique pour mieux gérer les documents des bénéficiaires. Une année plus tard, elle adopta le progiciel Stane pour dématérialiser l’enrôlement et l’immatriculation des souscripteurs.



En 2019, elle opte pour la construction d’une ingénierie de l’assurance maladie plus efficace et fiable. Plus récemment en 2020, elle a doté ses assurés de cartes sécurisées permettant entre autres, le contrôle facial. Mis en place depuis 2011, l’INAM assure la couverture maladie des agents publics et assimilés en activité et à la retraite. Opérationnel depuis 10 ans, il a enregistré environ 405.419 bénéficiaires et effectué près de 36 millions de prestations, d’après les informations. Sa création constitue, selon les autorités togolaises, la première étape vers la mise en place d’un système de couverture santé universelle au Togo.