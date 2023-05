AFRIQUE Togo : la BAD présente des opportunités de développement de l’industrie agroalimentaire à travers les agropoles

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mai 2023



Ce projet s’inscrit dans un soutien à l’agriculture togolaise afin d’inverser la balance des importations au profit de la transformation et de l’exportation.

Le Projet agropoles, une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et du gouvernement du Togo, était au cœur des échanges de la clôture de la première édition du Forum national des producteurs agricoles (FoPAT) le 20 avril 2023, dans la ville de Kara, au nord du pays. Devant des centaines d’agriculteurs et du chef de l’État togolais, Faure Gnassingbé, le représentant pays de la Banque africaine de développement, Wilfrid Abiola y a présenté les objectifs de l’agropole, ses enjeux et les autres projets financés par la banque au Togo.



Le Projet de développement des agropoles au Togo (PRODAT-Projet agropoles), financé pour 32,3 millions de dollars américains par le Groupe de la Banque africaine de développement, vise à transformer structurellement l’agriculture togolaise à travers la modernisation des structures de production et de transformation des produits agricoles. Il vise aussi à accélérer la croissance économique et à faciliter la création d’emplois et de richesse grâce à une meilleure articulation de l’agriculture à l’industrie.



Ce projet s’inscrit dans un soutien à l’agriculture togolaise afin d’inverser la balance des importations au profit de la transformation et de l’exportation, a expliqué M. Abiola.



« Les Centres de transformation agricole en cours de finalisation dans le cadre du Projet agropoles permettront d’assurer un premier niveau de transformation des produits agricoles et de développer plusieurs services d’appui aux producteurs », a-t-il poursuivi.



Le président togolais, Faure Gnassingbé, a déclaré que « les projets agropoles sont des projets ambitieux. À travers les agropoles, le gouvernement entend mettre en place des infrastructures et des conditions pour attirer davantage les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers ».



M. Abiola a porté à l’attention du chef de l’État et des participants au forum que le 13 avril dernier, le Groupe de la Banque a approuvé le nouveau Projet d’accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeurs créatrices d’emplois, pour un montant de 24,03 millions de dollars (environ 15 milliards de francs CFA). Ce financement est constitué à 82 % de don, avec un cofinancement de 15 millions d’euros de la Banque allemande de développement KFW. Ce projet, a-t-il expliqué, permettra de prendre en charge les jeunes et les femmes dans les filières agricoles et en priorité ceux de la région de Kara.



Wilfrid Abiola a précisé que le premier projet agropole a été développé à Kara et centré sur les chaînes de valeur du sésame, des volailles et de la boisson.



Il a également déclaré que la Banque africaine de développement est le principal partenaire financier du Togo dans la région de Kara à travers le projet de transformation agroalimentaire et le Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. M. Abiola a présenté des résultats clés et les perspectives des projets financés dans la région, en rassurant sur la volonté de la banque à poursuivre la mise en œuvre du Programme de développement des agropoles au Togo (2017-2030). Il a aussi rappelé quelques résultats du Projet de transformation agricole. Au total, 7 centres de transformation agricole sont en cours de construction, alors que 128 forages équipés de pompes mixtes et/ou de pompes à motricité humaine ont été installées pour fournir de l’eau à 42 000 personnes, 4 mini-systèmes d’alimentation en eau potable ont été également construites pour approvisionner 16 000 personnes en eau potable. En outre, 13 100 hectares ont été aménagés dans la Zone d'aménagement agricole planifiée pour permettre aux producteurs d’accroître leurs rendements, et 5 048 producteurs dont 1023 femmes, ont bénéficié d’intrants agricoles ainsi que de 30 000 hectares de foncier sécurisé.



Les engagements cumulés du Groupe de la Banque africaine de développement au Togo, depuis son adhésion à l’institution le 10 septembre 1964, s’élèvent à 721,3 millions de dollars.



Le 31 mars 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque pour le Togo était de 321,5 millions de dollars. Il couvre 16 projets, dont 12 projets nationaux, 3 projets régionaux et 1 du secteur privé, dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la gouvernance, du secteur social, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement et du secteur privé.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : la filière poisson identifie ses acteurs pour booster la production Cameroun : l’édition 2023 du FIIDIC s’est tenue à Yaoundé Plus de 4200 participants aux Jeux Universitaires de Ngaoundéré Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)