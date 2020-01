Togo : la CENI s’ouvre au grand public le samedi 18 janvier prochain

Lomé, le 14 janvier 2020- Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) organise le samedi 18 janvier prochain, une Journée porte ouverte (JPO) à son siège à Lomé.



L’information a été révélée le lundi 13 janvier 2019 par le président de l’institution, Tchambakou AYASSOR. La manifestation placée sous le thème « La Ceni au service du peuple et de la République » vise à aider la population à comprendre le fonctionnement, les missions et les responsabilités de l’instance chargée de l’organisation des élections au Togo.



Sont ainsi prévus au programme des conférences-débats, des émissions interactives, des expositions et un panel. Des modules portant sur « La Ceni et ses démembrements », « L’historique, les enjeux et les défis de la Ceni », ou encore « Les rôles et responsabilités des partis politiques et de la société civile dans un processus électoral » seront développés au cours de cette JPO.



Partis politiques, organisations de la Société civile, citoyens sont donc attendus ce samedi au siège de la Commission à partir de 7h. Rappelons que la CENI est chargée d’organiser, de superviser et de proclamer les résultats provisoires des élections au Togo, (présidentielle, législative, municipale et sénatoriale).



Selon l’article 15 du code électoral, la CENI se compose de dix-sept membres dont 5 membres désignés par la majorité présidentiel, 5 désignés par l’opposition parlementaire, 3 membres des partis extraparlementaire élus par l’Assemblée nationale, 3 membres de la société civile élus également par l’Assemblée nationale et 1 membre désigné par l’administration.