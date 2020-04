Togo : la cérémonie de prestation de serment du Président élu aura lieu le 3 mai

Le Chef de l'Etat, Faure GNASSINGBE, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 22 février dernier, prêtera serment le dimanche 3 mai prochain. C'est ce qu’a indiqué la Cour constitutionnelle dans un communiqué rendu public ce mardi 28 avril 2020.



« Le Président élu prêtera serment le dimanche 3 mai 2020 à 11 heures dans la salle des fêtes de la présidence de la République », informe le président de la haute juridiction, Aboudou ASSOUMA.



La cérémonie qui se déroulera à 16h dans la salle des fêtes du palais de la Présidence de la République devrait être sobre et restreinte, en raison de la situation sanitaire due au Covid-19 et aux mesures restrictives. « Tenant compte de la situation sanitaire due au Covid-19, seuls les détenteurs d’une carte d’invitation auront accès à la salle de cérémonie », précise le communiqué.



Pour rappel, celui qui sera confirmé comme Numéro 1 togolais a été élu aux termes du dernier scrutin (22 février 2020), à un peu plus de 70% des suffrages, tel que confirmé par la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans.



Incidemment, l'actuel et futur Chef d’Etat a déjà fait savoir que l’amélioration de l’environnement des affaires constituerait une de ses priorités pour le prochain quinquennat, dans la continuité des réformes déjà engagées.