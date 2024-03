Togo : la tension politique monte après le changement de la Constitution

La répression violente de cette conférence de presse soulève des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et d’association. Les actions des autorités remettent en question la légitimité du processus démocratique et suscitent des interrogations sur la protection des droits civils au Togo.



Il est essentiel que les citoyens et la communauté internationale restent vigilants face à de telles violations et continuent de défendre les principes démocratiques et les droits de l’homme.