AFRIQUE Togo : le Conseil scientifique invite à redoubler d’effort dans le respect des mesures barrières

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Février 2021



Le Conseil scientifique Covid-19 était face à la presse le jeudi 28 janvier 2021 à Lomé. Cette première rencontre avec les professionnels des médias vise à tirer la sonnette d’alarme face à la montée inquiétante ces derniers jours des cas de contaminations au Covid-19 sur le territoire national.



Pour le Président du Conseil scientifique, Prof. Didier EKOUEVI, à l’heure actuelle, la situation épidémiologique est préoccupante. Il est revenu sur les chiffres enregistrés au cours de ces dernières semaines qui illustrent parfaitement la gravité de la situation.



« De mars 2020, à juillet 2020, soit 5 mois, nous avions enregistré 914 cas. Alors qu’au cours du seul mois de janvier 2021, plus de 1200 cas ont été enregistrés. La situation est préoccupante dans trois régions du pays depuis janvier 2021 à savoir, le Grand Lomé avec 62% des nouvelles contaminations, soit 650 cas en 3 semaines, la région des Savanes 25% des nouvelles contaminations (266 cas) et la région de la Kara, avec 70 cas enregistrés depuis le début du mois de janvier. Nous avons commencé par enregistrer plus de 100 cas par jour », a-t-il indiqué.



Face à la situation, les membres du Conseil Scientifique du Togo lancent un appel pressant à l’endroit de la population. Ils invitent les Togolais à redoubler d’effort dans le respect des mesures barrières. Prof. EKOUEVI demande aussi que les funérailles se fassent dans la stricte intimité familiale et que les rassemblements de plus de 15 personnes soient évités afin de rompre avec la chaîne de propagation.



A propos des vaccins que le Togo s’apprête à acquérir, la représentation locale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) présente à cette conférence de presse, rassure. « Déjà avec l’Union africaine, il y a plus 200 millions de doses qui sont déjà garanties pour la région africaine. Et dans les semaines à venir, nous pouvons certifier que tous les pays qui sont prêts à accueillir les 25% des vaccins vont les recevoir. Tous les vaccins qui seront mis à disposition par l’OMS, seront des vaccins homologués et sûrs », a laissé entendre Diallo Fatoumata Binta TIDIANE, Représentante résidente de l’OMS au Togo.



« On suit les pays qui utilisent ces vaccins. Leur efficacité est bonne. Nous utiliserons tous ceux homologués par l’OMS », a indiqué pour sa part le président du Conseil scientifique. Précision importante, la vaccination ne sera pas obligatoire, mais vivement conseillée. Le Togo dispose de deux moyens d’approvisionnement. La première passe par l’initiative Covax de l’OMS, le second consiste à acheter directement les vaccins aux fabricants. Les autorités ont opté pour un mix des deux afin de démarrer les injections au plus vite.



Rappelons que le Conseil scientifique est un organe créé le 2 juin 2020 par décret présidentiel afin de participer à la riposte contre la pandémie. Il est composé d’imminent Professeur et chercheurs des Universités publiques du Togo et a pour mission d’analyser la situation de la Covid-19 au Togo, de donner des avis périodiques en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques sur la maladie et d’éclairer les décideurs sur les orientations à prendre pour une riposte plus efficace.





