Togo : le Plan stratégique de l’Agence nationale de la protection civile en cours de validation

Lomé - L’atelier de validation du Plan stratégique de L’Agence nationale de la protection civile (ANPC) a démarré ce mercredi 7 août 2019 à Lomé.



Cette rencontre de deux jours permettra aux experts venus des différentes administrations d’analyser le document, ensuite de formuler des suggestions et des recommandations pour son amélioration. Après ces différentes étapes, ils passeront à l’adoption proprement dite du document.



A noter que le document du plan stratégique de l’ANPC, est un outil de travail qui répond aux besoins de tous les acteurs de la prévention et de gestion des catastrophes. Ce plan vise la réduction des risques liés aux catastrophes et s’inscrit dans l’axe stratégique trois du Plan National de Développement du Togo.



A l’ouverture des travaux, le directeur général de l’ANPC, le Lieutenant-colonel Baka Yoma, a salué les efforts du gouvernement qui a fait de la protection civile une des priorités du pays. Selon lui, plusieurs actions ont été menées dans ce cadre ce qui a permis de réduire considérablement la vulnérabilité des communautés et d’améliorer leur résilience.



Créée en janvier 2017 par décret présidentiel, l’ANPC a pour mission de coordonner les actions de toutes les structures intervenant dans la gestion et la prévention des catastrophes au Togo, afin de limiter les effets négatifs et de renforcer la résilience des populations.