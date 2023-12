Togo : le Président Faure Essozimna Gnassingbé aux côtés des commerçantes victimes de l’incendie du marché d’Agoè-Assiyéyé

Le 22 décembre, il a rencontré une délégation de femmes commerçantes pour exprimer sa solidarité et celle de toute la nation envers les personnes touchées par cet incident qui survient à un moment crucial de l'année commerciale juste avant les fêtes.



Au cours de cette rencontre, le président Gnassingbé a offert des mots réconfortants et du soutien aux victimes tout en exhortant tout le monde à rester calme afin de trouver des solutions rapides.



De plus, il a également conseillé aux commerçants d'être prudents face au risque accru d'incendie pendant cette période d'harmattan. Cette présence et ce soutien du chef de l'Etat sont importants pour apaiser les craintes et encourager la communauté à envisager une sortie rapide de cette crise.



La réaction rapide et bienveillante du Président montre son engagement envers le bien-être des citoyens et sa volonté d'aider ceux qui sont touchés par des événements tragiques tels que celui-ci.



Pour rappel, le sinistre a ravagé les ¾ de la superficie totale de l’infrastructure, occasionnant d’importants dégâts matériels. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale, et l’évaluation des dégâts et dommages est en cours.