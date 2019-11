Togo : le gouvernement ouvre 117 comptes au Trésor public au profit des Communes

Lomé - Le gouvernement aura un regard attentif sur la gestion financière des nouvelles communes. C’est dans ce sens qu’il a fait ouvrir des comptes de dépôts pour chaque commune en vue de contrôler les sorties et les entrées.



Une lettre du ministre en charge de la décentralisation et des collectivités locales, Payadowa BOUKPESSI aux Maires donne les détails. Dans sa note le ministre de l’administration territoriale signale aux maires la manière dont les caisses communales doivent être gérées.



« A cet effet, 117 comptes de dépôts seront ouverts dans les livres du Trésor public au nom de chacune des communes suites au décret N°2015-054/PR du 27 août portant règlement général sur la comptabilité publique » a-t-il annoncé.



Les numéros, les intitulés et les carnets de chèques de ces comptes seront mis à la disposition des maires en tant que coordonnateurs et aux comptables publics desdites communes.



Payadowa BOUKPESSI informe également que dans le cadre du processus de décentralisation, les pouvoirs publics comptent déployer progressivement un ensemble de dispositifs devant permettre une meilleure gestion financière et comptable des nouvelles communes.



Rappelons que le Togo est rentré de plein pied dans la décentralisation cette année après les élections communales du 30 juin et du 15 août dernier qui ont abouti à l’élection des conseillers municipaux. Ces conseillers qui ont pris fonction en octobre pour un mandat de 6 ans ont la lourde responsabilité de mettre en place de bonne politique pour développer les communes dont ils ont la charge.