Togo : le gouvernement rassure après l’attaque d’un poste de l’armée au Nord

Des assaillants ont attaqué dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021, un poste avancé des Forces de défense et de sécurité togolaises, en stationnement dans la préfecture de Kpendjal (région des Savanes, Extrême-nord), a informé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Gal Yark Damehame.



Ces éléments armés en provenance du Burkina Faso (pays en proie au groupe terroriste), ont été repoussés grâce au dispositif de l’Opération Koundjoare, mis en place dans la région. Aucune victime n’est à déplorée dans les rangs des forces de défense ainsi que parmi la population, à l’issue de la riposte.



Cependant, des renforts ont été envoyés sur place pour sécuriser davantage la zone. « Nous rassurons les populations et leur demandons de ne pas céder à la panique. Le dispositif des forces de défense et de sécurité, mis en place depuis plus de trois ans, est efficace et sera renforcé », a d’ailleurs déclaré Yark Damehame.