Togo : le ministre Robert Dussey expose les atouts du Togo aux investisseurs saoudiens

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dusssey a poursuivi le 5 octobre 2021, son séjour en terre saoudienne. Au deuxième jour de sa visite de travail, le chef de la diplomatie togolaise a eu des entretiens avec des officiels, mais aussi, plusieurs séances de travail avec des investisseurs et des sociétés saoudiennes intéressées par le Togo.



Le ministre Robert Dussey et la délégation qui l’accompagnait ont présenté aux hommes d’affaires saoudiens, les différents secteurs porteurs de l’économie nationale (numérique, agriculture, énergie entre autres), puis rappelé les « avancées remarquables réalisées lors des dix dernières années ». Le patron de la diplomatie togolaise a également fait part des objectifs de croissance économique et de développement social et humain élevés pour les années à venir du pays. « Le Togo est l’un des meilleurs réformateurs du climat des affaires en Afrique. Dans notre pays, nous plaçons le secteur privé au cœur de notre développement », a-t-il en outre affirmé.



Une mission économique saoudienne est attendue à cet effet prochainement à Lomé. Dans la même journée, le ministre Robert Dussey a échangé avec le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al Falih. Les discussions, qui ont notamment porté sur les opportunités d’investissement pour les deux pays et la facilitation des échanges, ont été l’occasion pour les deux officiels d’évoquer « les possibilités et les avantages comparatifs qu'offre le Port Autonome de Lomé ».