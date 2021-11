Togo : le pass sanitaire togolais reconnu par l’Union européenne

Désormais, les voyageurs munis d'un pass vaccinal togolais pourront le présenter valablement dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) et vice-versa. En effet, les certificats délivrés au Togo sont reconnus dans l'Union européenne, une première en Afrique subsaharienne, comme l’indique un communiqué conjoint du ministère des Postes et de l'Economie numérique, et de la délégation de l’UE au Togo, ce 24 novembre 2021.



« Le gouvernement togolais et la délégation de l’Union européenne ont le plaisir d’annoncer la reconnaissance ce jour, du certificat de vaccination numérique du Togo dans les 27 pays de l’Union européenne. », indique la communication conjointe, tout en précisant que « la mesure sera effective à compter du jeudi 25 novembre 2021 ». Cette avancée est justifiée notamment par le niveau relativement élevé de vaccination dans le pays. « Le gouvernement togolais a en effet mis en place une stratégie de vaccination efficace de la population qui place le Togo au rang des pays les mieux vaccinés de la sous-région. », indique-t-on, avec plus d’un million de personnes, soit 25% de la population cible togolaise, déjà enregistrés sur la plateforme numérique d’enrôlement et de suivi des personnes vaccinées.



« La reconnaissance du certificat togolais par le système européen atteste de l’importance pour notre pays de construire des solutions numériques interopérables qui répondent aux normes et aux standards internationaux », s’est réjouie Cina Lawson, ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale. Il convient de noter que le pays est interconnecté au réseau européen, au même moment que Singapour en Asie.



« Je suis ravi que nous ayons le premier pays d'Asie du Sud-Est (Singapour) et le premier pays d'Afrique subsaharienne (Togo) qui seront interconnectés au certificat numérique Covid », s’est ainsi félicité Didier Reynders, commissaire européen à la Justice. A ce jour, le Togo a administré en tout 1,5 million de doses, représentant 18,2 doses pour cent habitants, et 6,1 % de sa population complètement vaccinée, selon les données compilées par la plateforme Our world in Data.