Togo : le pays sollicite 25 milliards de FCFA sur le marché financier régional

Depuis quelques semaines et ce jusqu’au 20 août 2021, le Togo est à la recherche de 25 milliards de FCFA sur le marché financier régional. Cette information a été diffusée le 16 août 2021 par l’agence Umoa-Titres, via un avis d’appel d’offres sur son site officiel.



Selon les informations relayées par l’agence, qui précise que les titres émis sont d’une valeur nominale unitaire de 10.000 FCFA assortis d’un taux d’intérêt annuel de 6,15 %, le pays de l’Afrique de l’Ouest vient d’émettre sur le marché financier régional, de nouvelles obligations de relance d’une maturité de 10 ans, Ce montant, selon les autorités togolaises, va servir à la relance de l’économie du pays pendant la période post-Covid-19.



Il faut rappeler que depuis le début de l’année 2021, le Togo a déjà collecté sur le marché financier, 408 milliards FCFA. Et pour le compte de ce troisième trimestre de l’année en cours, le pays ambitionne de mobiliser 110 milliards de FCFA, dont 27,5 milliards de FCFA déjà levés à la faveur de sa première opération de juillet dernier.