Togo : le plan stratégique de lutte contre le terrorisme au Sahel dévoilé

Sous le thème : « Lutte contre le terrorisme et diplomatie dans le Sahel : l’initiative togolaise », l’évènement qui a réuni l’ensemble du corps diplomatique accrédité au Togo a été l’occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey d’exposer, à travers le thème choisi, la stratégie du Togo pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Le choix du thème est motivé par l’insécurité qui règne dans la sous-région et plus précisément au Sahel. Il s’inscrit également en droite ligne de la tradition du Togo à intervenir dans les pays amis en proie aux conflits et aux menaces de tout genre



. Le ministre Robert Dussey a exposé la stratégie du Togo, à travers quatre axes fondamentaux portant respectivement sur la participation à la coopération multilatérale au service de la stabilité régionale et interrégionale, l’exportation de la vision togolaise de la paix, le soutien au processus de normalisation politique, de transition démocratique et efforts de réconciliation nationale par l’entremise de la médiation et l’appui à une gouvernance responsable pour plus d’inclusion sociale et politique dans les États de la région. La lutte contre l’insécurité, le terrorisme et l’extrémisme violent, passe aussi par le combat contre la pauvreté et l’implication des populations dans les processus de développement. « Pour vaincre le terrorisme, nous devons enfin gagner le combat du développement humain et social.



En offrant davantage d’inclusion économique aux populations, les États leur donneront des raisons de prendre part aux processus politiques réguliers et de participer, en tant que citoyens, aux projets de construction nationaux », a indiqué le Pr Robert Dussey, conformément à la vision du chef de l’Etat. La coopération multilatérale est indispensable pour une synergie d’actions en vue d’aider les pays en proie à l’insécurité, à sortir de cette situation préjudiciable à l’intégration économique et des peuples. Le Togo a toujours adhéré et contribué aux initiatives sous-régionales et internationales visant une approche holistique et concertée des menaces sécuritaires en Afrique.



Le pays a également accueilli plusieurs rencontres sous-régionales et inter-régionales sur la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la consolidation du climat de paix en Afrique. « Face à la montée du terrorisme en Afrique de l’Ouest, le Togo a fait le choix lucide de travailler au maintien de la paix et de la sécurité au plan national, tout en étant dans l’action au niveau régional et particulièrement dans le Sahel. Sauver le Sahel, c’est sauver la région du golfe de Guinée et de l’Afrique de l’Ouest », a précisé le chef de la diplomatie togolaise. Le Togo a également soutenu les processus de normalisation et de retour à l’ordre constitutionnel dans différents pays par le dialogue et la conciliation entre les protagonistes.