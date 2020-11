Togo : le président appelle enseignants et élèves à plus de rigueur et de discipline contre la Covid-19

Lomé - La rentrée scolaire 2020-2021 a effectivement démarré, ce lundi 02 novembre 2020 au Togo et ceci, dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19. Face à la menace de cette pandémie, le Chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE a lancé un appel au sens élevé de responsabilité des élèves, des parents d’élèves et du personnel enseignant.



« Je les invite à plus de rigueur et de discipline quant au strict respect des mesures barrière », a-t-il écrit dans un message publié sur ses comptes officiels. Après avoir souhaité une « bonne et excellente » rentrée scolaire à tous les acteurs, le N°1 Togolais a une fois encore réitéré la volonté de son gouvernement à œuvrer pour la réussite des activités scolaires durant cette année.



« La reprise des cours se fait dans un contexte sanitaire particulier. Ceci requiert de notre part un sacrifice accru et une écoute attentive aux besoins du secteur de l’éducation pour garantir un avenir radieux à nos enfants », a indiqué le Président, Faure GNASSINGBE.



Notons que le Président de la République accorde une importance capitale au secteur de l’éducation. L’un des défis auquel il s’est engagé à relever, depuis plusieurs années est la construction d’infrastructures scolaires et leur équipement, en vue d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux apprenants et à leurs enseignants. Ainsi, grâce à sa volonté politique, plusieurs salles de classe ont été construites et réhabilitées dont 5000 équipées sur ressources propres, et 300 équipées en TIC dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).



Plusieurs établissements scolaires ont été également dotés de laboratoires modernes, de bibliothèques, et de système d’alimentation en eau potable et assainissement. Des travaux de construction de 25.000 nouvelles salles de classes sont en cours d’exécution. Dans le même élan, le gouvernement s’active pour l’extension des lycées scientifiques aux autres régions du pays.



En termes de centre de formation des enseignants, cinq nouvelles Ecoles normales d’instituteurs (ENI) ont été créées, ce qui porte le nombre à six. Dans le domaine de l’enseignement technique, plusieurs blocs pédagogiques et de nouveaux établissements et centres de formation professionnelle ont été érigés et équipés. Tout cet investissement en infrastructures scolaires contribuera à la qualité de l’enseignement et facilitera une formation adaptée, ceci permettra à la jeunesse d’avoir les moyens pour leur insertion socioprofessionnelle et par ricochet participer au développement social et économique du pays.