Togo : le président togolais en visite en Mauritanie

Le président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, était en déplacement ce mercredi 13 octobre 2021 en Mauritanie pour une visite d’amitié et de travail. C’est sur invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette visite officielle de deux jours vise, selon la présidence togolaise, à renforcer davantage les excellentes relations de coopération entre la Mauritanie et le Togo.



Au menu de son séjour, un passage en revue des relations bilatérales entre Lomé et Nouakchott, ainsi que des questions sous-régionales, continentales et internationales d’intérêt commun. Des entretiens en tête-à-tête sont prévus entre les deux dirigeants, ainsi qu’une séance de travail élargie aux délégations. Les sujets à aborder sont divers, changement climatique, crise sanitaire liée au Covid-19, disponibilité des vaccins, annulation de la dette africaine.



Les présidents togolais et mauritanien évoqueront également dans le cadre de la coopération sous-régionale et internationale, des questions relatives à la consolidation de la paix, de la sécurité et la lutte contre la violence au Sahel. Il faut rappeler que le dernier séjour officiel du chef de l’Etat en Mauritanie remonte à juillet 2018, à l’occasion du 31ème sommet de l’Union africaine.