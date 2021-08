Togo : le prix du sac d’engrais de 50 kg maintenu à 12 500 FCFA

Le gouvernement togolais poursuit ses efforts pour la réussite de la campagne agricole 2021-2022. Après avoir mobilisé plus 80 000 tonnes d’intrants pour la nouvelle campagne agricole, il annonce le maintien à un niveau accessible à tous, des prix des engrais, sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure vise à soutenir les producteurs, malgré la flambée des prix au niveau mondial. « Sur toute l’étendue du territoire, le sac de 50 kg d’engrais est revendu à 12 500 FCFA pour la campagne agricole 2021-2022 », annonce le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué rendu public le 25 août 2021.



Cette mesure constitue un soutien du gouvernement aux producteurs dans le cadre de la riposte au Covid-19 et vient renforcer l’engagement du gouvernement à accompagner les agriculteurs, d’après le communiqué. L’accompagnement du gouvernement au secteur agricole a permis une augmentation de la consommation d’engrais. « La quantité d’engrais consommée au niveau national, à la fin du premier semestre 2021, dépasse de plus de 21% la moyenne de consommation annuelle observée entre 2015 et 2020, atteignant les 60% dans les savanes », rapporte le ministère de l’Agriculture.



Et face à la spéculation et la poussée des réseaux de contrebande qui tentent de profiter de ce coût accessible à tous, le gouvernement a pris des mesures fermes. Il a interdit la vente des engrais aux utilisateurs, à travers les sociétés privées agréées. Selon le ministère en charge de l’agriculture, plus de 187 tonnes d’engrais passées à travers des voies de contrebande ont été saisies depuis le début de la nouvelle campagne agricole. Pour le gouvernement, les intrants sont exclusivement distribués à travers un réseau de plus de 450 points de vente agrées sur toute l’étendue du territoire national.



À ce jour, plus de 55 000 tonnes d’engrais sont déployées sur le terrain, et 38 000 sont déjà utilisées. De même, des semences certifiées, notamment 2566 tonnes de maïs, de riz, de soja, d’arachide, de niébé et de sésame, ont été distribuées dans le pays. Pour rappel, l’agriculture togolaise contribue à hauteur de 40 % au produit intérieur brut (PIB) du pays. De fait, le gouvernement prévoit, conformément à sa feuille de route quinquennale 2020-2025, de développer les chaînes de production agricole qui présentent un potentiel important en matière d’emploi et d’exportation.