Togo : les activités commerciales ont progressé de 10% en novembre 2021

En novembre 2021, les activités commerciales ont connu une croissance au Togo, marquée par une hausse de 10,6% des services marchands non financiers. L’information a été révélée le mercredi 2 février 2022 par la Banque centrale des Etas de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans un rapport couvrant l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



Dans l’espace communautaire, les hausses les plus importantes sur cet indicateur ont été relevées au Sénégal (+27,7%), au Niger (+17,5%), Burkina (+14,7%) et en Côte d’Ivoire (+12,7%). Le Togo a enregistré une progression mensuelle identique à celle du Mali (+10,6%) mais supérieure à celles du Bénin (+9,6%) et de la Guinée-Bissau (+3,5%).



Globalement, sur la période, les activités de commerce ont connu une hausse de +1,5% en novembre 2021, durant ce mois dans l’Union, contre 1,4% un mois plus tôt. De leur côté, les services financiers ont connu aussi une variation mensuelle positive (+1,8% entre octobre et novembre, après une variation plus forte de 3,6% entre septembre et octobre 2021), toujours selon la Banque centrale sous-régionale.