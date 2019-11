AFRIQUE Togo : les délégués pays du HCTE outillés sur leurs missions

Lomé - Le ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'Extérieur, Prof Robert DUSSEY a procédé ce jeudi 28 novembre 2019, à Lomé, au lancement officiel du Forum « HCTE-Réussites Diaspora ».



Initié par le gouvernement togolais, ce forum prévoit le renforcement institutionnel et managérial des 77 Délégués Pays élus au mois de septembre dernier pour siéger au Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE).



Il sera question notamment pendant les 2 jours d’aider ces délégués à mieux connaitre leurs rôles, les attributions et le statut du Délégué Pays, les relations entre les Délégués pays et les missions diplomatiques et consulaires du Togo.



La rencontre permettra aussi aux Délégués Pays de disposer des informations utiles sur les facilités et les possibilités que la nation offre à la diaspora en guise d’accompagnement et d’aide à l’initiative. Pour les autorités togolaises, il s’agit de mieux outiller la diaspora pour l’associer au développement participatif du pays.



« La nation et le gouvernement comptent sur votre sens de responsabilité et engagement à servir le Togo. Vous devez prendre parti pour le développement de notre pays et travailler chacun individuellement dans sa zone de représentation suivant les principes de décentralisation et de subsidiarité, mais aussi en synergie », a exhorté Prof DUSSEY à l’ouverture des travaux.



Le ministre en charge des Togolais de l'Extérieur, a également dans son intervention félicité les délégués pays pour leur élection. Il a en outre rappelé la vision qui est celle du gouvernement en initiant le projet du HCTE.



« Nous croyons que le destin du Togo doit désormais se construire entre nous qui vivons au Togo et vous qui vivez hors des frontières de notre pays. Le gouvernement voit dans la diaspora, un partenaire de développement et apprécie à sa juste valeur votre mobilisation autour de ce forum au cours duquel vous serez installés et édifiés sur votre mission et les responsabilités qui sont les vôtres », a laissé entendre le ministre Robert DUSSEY.



Ce forum sera sanctionné par l’installation officielle des 77 délégués, ce qui marquera le début des activités du HCTE. Pendant 3 ans, ces délégués sont appelés à représenter les ressortissants togolais à l’extérieur, les protéger et défendre leurs intérêts dans leur localité de résidence.



Rappelons que le HCTE est un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire et à but non lucratif. Il n’est affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. Sa mise en place répond uniquement à la volonté des autorités togolaises de rassembler tous les ressortissants togolais résidant à l’étranger sans distinction d’origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe et de profession ou d’opinion.



Il vise à promouvoir partout la défense de leurs droits et intérêts ; à favoriser et à valoriser la contribution des Togolais de l’extérieur dans tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel ; à assurer la participation active de la diaspora aux affaires publiques du Togo et à apporter les secours nécessaires aux Togolais de l’extérieur en situation difficile.





