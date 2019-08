Togo : les professionnels des médias en formation sur l’investigation et la cybercriminalité

Lomé - Le Conseil national des patrons de presse (CONAPP) organise à partir de ce lundi 5 août à Kpalimé, un séminaire de formation à l’endroit de 80 patrons de presse et journalistes de terrain, sur des thématiques de la cybercriminalité et du journalisme d’investigation.



La formation est assurée par l’ONG, Reporter Sans Frontières. Pendant trois jours, ces professionnels des médias vont se mettre à l'école du journalisme d'investigation et de la lutte contre la cybercriminalité.



A l'ouverture des travaux ce lundi, le président du CONAPP, El-Hadj Arimiyao Tchagnao s'est réjoui de la « grande mobilisation » des professionnels des médias autours de cette rencontre et a exprimé ses remerciements à l'endroit de l'ONG Reporters Sans Frontières qui soutient l'initiative.



Un geste de reconnaissance bien accueilli par le représentant Afrique de l'Ouest de Reporters Sans Frontières, Hassane Diagne. Reporters Sans Frontières, a-t-il dit, a ouvert son bureau en janvier à Dakar qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Ceci a été fait pour permettre d'être plus proche des acteurs des médias et de sentir au mieux les préoccupations des journalistes.



Reporters Sans Frontières place ses interventions sur quatre axes à savoir la recherche et la publication des exactions en matière de presse, l'assistance aux journalistes et aux professionnels des médias en difficulté et à leurs familles et la formation des journalistes. « La sécurité physique et numérique des journalistes, les normes journalistiques, la couverture des élections, le journalisme d'investigation et les questions de genre sont des thématiques qui intéressent Reporters Sans Frontières », a indiqué Hassane Diagne.



Le représentant du ministère de la Communication, des Sports, de la formation à la citoyenneté et au civisme, Ambroise Klevor n'a pas manqué d'exprimer lui aussi, ses félicitations au CONAPP pour le « dynamisme » de son bureau actuel et ses remerciements à l'endroit de Reporters Sans Frontières pour son accompagnement.



Le journalisme évolue, la pratique aussi et il faut approfondir les sujets d'actualité et sensibiliser les citoyens afin que ces derniers fassent évoluer la compréhension des citoyens sur les grands sujets sociaux, a indiqué Ambroise Klevor dans son discours de circonstance. Le séminaire se tient jusqu’au 7 août.