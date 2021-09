Togo : quarantaine obligatoire aux voyageurs en provenance de sept pays

Les autorités en charge de la gestion de la pandémie du coronavirus au Togo ont décidé de la mise en quarantaine systématique de 72 heures, des passagers en provenance de 7 pays à destination de Lomé, à compter de mardi 31 août 2021. Il s’agit des voyageurs en provenance du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Inde, du Royaume-Uni, de la Russie, du Portugal et de la Tunisie. La mesure, à en croire le ministère de la Santé, est motivée par « des informations faisant état de variants du coronavirus avec une virulence et une propagation élevées », dans ces pays.



Selon une correspondance en date du lundi 30 août 2021 adressée au directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile du Togo (ANAC), cette mesure s’applique à tous les passagers en provenance de ces pays, « quel que soit le résultat du test ». Par ailleurs, une disposition similaire prévoyant une quarantaine de 10 jours, en vigueur depuis le 13 juillet dernier, visait déjà les passagers en provenance du Brésil, de l’Afrique du Sud, l’Inde, du Royaume-Uni, de la Russie et du Portugal.

Il faut aussi rappeler que le Togo fait face depuis le mois de juillet, à une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, avec en moyenne, 200 cas signalés par jour.



Cette hausse des cas contamination serait liée à la présence du variant Delta qui circule actuellement dans le pays, annonçait il y a quelques semaines, le président de la coordination de la riposte contre le Covid-19, le colonel Djibril Mohaman. De même, le pays enregistre chaque jour des cas de décès liés à la pandémie. Pour la seule journée du lundi 30 août 2021, cinq décès ont été comptabilisés, portant le nombre total de morts causées par le Covid-19 à 185.