Togo : réception de 325 000 nouvelles doses de vaccins SINOVAC

Une nouvelle cargaison de vaccins SINOVAC est arrivée le 9 septembre 2021 à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. C’est le coordonnateur national de gestion de la riposte contre le Covid-19, le médecin colonel Djibril Mohaman qui a réceptionné au nom du gouvernement togolais, la cargaison contenant 325 200 doses de ces vaccins.



Ce nouveau lot de vaccins SINOVAC, issu de l’initiative COVAX est destiné à appuyer la campagne de vaccination anti-Covid-19, mise en place par les autorités togolaises en vue de protéger la population contre les affres de la pandémie du Covid-19. Cet ensemble devrait servir à intensifier la campagne vaccinale en cours et permettre d’inverser la courbe de contamination actuellement en hausse dans le pays. Il s’agit également du troisième lot de vaccins SINOVAC dont a bénéficié le Togo, après les 400 000 doses déjà offertes en août et avril derniers par l’Etat chinois.



Dans le cadre de sa stratégie vaccinale, ce vaccin inoculé en deux doses et dont l'efficacité a été évaluée par des experts brésiliens à 50% environ, pour prévenir la contamination et à 80% pour éviter une intervention médicale, est prioritairement destiné à la population estudiantine. Au-delà de l'initiative COVAX, le gouvernement togolais qui met l’accent sur la vaccination d’une grande majorité de la population pour atteindre l'immunité collective et sortir de la pandémie, a eu début août, un lot de 118 000 doses du vaccin Johnson and Johnson. Il s’agissait d’une première livraison sur les 4 millions de doses commandées via la plateforme de l’Union africaine (UA).



Le Johnson and Johnson venait s’ajouter à trois autres vaccins qu’utilisait déjà le Togo à savoir : AstraZeneca, Pfizer, et SINOVAC. Il faut préciser que la cérémonie de réception des vaccins s’est déroulée en présence du Dr Aissata Ba Sidibe, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Togo, et du secrétaire général du ministère chargé de la Santé, de l’Hygiène publique et de l’accès universel aux soins, Dr Kokou Wotobe.