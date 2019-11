AFRIQUE Togo : tournée nationale de sensibilisation auprès des agents de la fonction publique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2019 modifié le 12 Novembre 2019 - 23:13



Lomé - Une délégation gouvernementale conduite par le ministre Gilbert BAWARA de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, a entamé en fin de semaine dernière dans la région des Plateaux, une tournée de sensibilisation à l'endroit des agents de l'administration publique.



L'objectif de cette tournée à caractère nationale qui a débuté par la ville d'Atakpamé (chef-lieu de la Région des Plateaux), est d'échanger avec les chefs et cadres des différents secteurs de la fonction publique de la région des Plateaux sur des questions portant sur la qualité de l’administration et les services publics du Togo.



Le ministre BAWARA était accompagné des ministres de la Santé et de l’hygiène publique Prof Moustapha MIJIYAWA et de l’Enseignement technique et de l’insertion professionnelle, Tairou BAGBIEGUE. L’équipe gouvernementale a sensibilisé les agents de la fonction publique sur les bonnes pratiques à adopter par les agents de l'Etat dans l'exercice de leur fonction.



« Pour un service public de qualité, il faut éviter de venir au bureau en retard, faire acte de présence le matin, déposer sa veste et repartir pour revenir le soir. Nous devons en tant qu’employés d’Etat, savoir que les concitoyens attendent de nous un service utile et nécessaire que nous devons fournir avec satisfaction totale », a indiqué le ministre Gilbert BAWARA. Celui-ci recommande aux fonctionnaires d’Etat de faire preuve de courage et surtout de rigueur dans leurs différents secteurs, afin de permettre la réalisation effective du Plan national de développement (PND).



Il a cet effet, rappelé aux participants les objectifs du PND qui sont la création d’emplois décents, l’amélioration des revenus des citoyens et des services sociaux de base. Conformément à la déclaration faite par le Président de la République, Faure GNASSIINGBE dans son discours du 26 avril dernier, a poursuivi le ministre BAWARA, les salaires vont effectivement connaître une hausse pour les fonctionnaires d’Etat et pour les retraités en janvier 2020.



Prenant la parole, le ministre de la santé a pour sa part présenté globalement le projet de contractualisation des centres de soins du pays mise en place par le gouvernement. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le Prof Moustapha MIJIYAWA a fait comprendre que « la contractualisation n’est pas une privatisation des hôpitaux du pays, mais une façon de confier leur gestion à d’autres structures mieux organisées et compétentes en la matière ».



Selon le ministre Tairou BAGBIEGUE, « qui parle du PND, parle de main d’œuvre qualifiée et disponible ». Raison pour laquelle, il a de son coté, lancé un appel aux diplômés et étudiants togolais à s’orienter davantage vers une formation adaptée aux besoins du marché de l’emploi. Séance tenante et dans un esprit de dialogue, les participants et la délégation ministérielle ont ensemble exploré les pistes de solutions aux problèmes de l’administration et des services publics togolais.



En marge de cette tournée, l’équipe gouvernementale a tenu une réunion avec les acteurs du secteur de l’enseignement de la région des Plateaux. A ce niveau, il s’est agi essentiellement pour le ministre BAWARA et son collègue de l’Enseignement professionnel d’expliquer à leurs interlocuteurs, les actions que met en place le gouvernement pour en finir avec les mouvements d’humeurs qui habituellement paralysent le secteur de l'enseignement.



Aussi, les questions relatives à l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants ainsi que l’amélioration du système d’enseignement ont été abordées. A l’issue de la rencontre, la délégation ministérielle s’est réjouie des échanges « fructueux » qui ont eu lieu et a promis de continuer les réflexions pour parvenir à une meilleure qualité de l’administration et des services publics au Togo. La tournée se poursuit dans les prochains jours dans les autres régions du pays.





