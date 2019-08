Togo : une formation sur la gestion efficace des armes et munition

Lomé - Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) a ouvert, lundi 12 août 2019 à Lomé, un atelier de formation de (04) jours à l'intention des praticiens du désarmement.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Désarmement, démobilisation et réinsertion » (DDR), qui vise à aider les professionnels du désarmement à gérer efficacement les armes et les munitions.



« Dans le cadre de leur travail, les experts du DDR sont amenés à travailler avec des ex-combattants qui parfois dans le cadre du processus de démobilisation ramènent des armes. Il convient donc que le personnel des Nations Unies soit entraîné et formé de façon adéquate pour une manipulation correcte de ce matériel qui peut être dangereux », a fait savoir Anselme YABOURI, Directeur de l'UNREC.



La formation est prévue en (02) deux phases. L'une théorique et l'autre, pratique. La partie théorique se déroule au siège de l'UNREC basé à Lomé du 12 au 14 août 2019 et la phase pratique est prévue pour les 15 et 16 août 2019 au Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) au Ghana.



Cet atelier est conjointement organisé par le Département des opérations de paix des Nations Unies (DPO) et le Bureau des affaires de désarmement (ODA), avec l'appui financier de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne au Togo.