Togo : une pompe solaire financée par la BAD améliore la vie des agriculteurs

Agriculteur respecté du village d’Aglanvikopé, dans la région du Bas-Mono, au sud du Togo, Hounlessondji Kpadonou travaille la terre avec passion depuis qu’il a pris sa retraite de soudeur. S’il a débuté modestement en 2008 avec une petite ferme, il est devenu, en 2023, propriétaire d’une vaste exploitation agricole.



« Grâce à la pompe solaire d’irrigation révolutionnaire qui a été mise à ma disposition, mes champs de tomates, de maïs, de carottes, de choux et de betteraves prospèrent comme jamais », se réjouit M. Kpadonou, en plein travail de désherbage.



« Cette technologie ingénieuse, avec son système de tourniquet, assure une irrigation optimale sur toute la surface de mes terres, dépassant de loin le système de tuyaux que j’utilisais autrefois. Aujourd’hui, mes récoltes sont abondantes et mes ruches produisent du miel de bonne qualité », poursuit-il. Dansou Kodjovi Zounbléo cultive du maïs et de l’« adémin », un légume local prisé au Togo et au Bénin voisin. Autrefois mécanicien, il a choisi en 2002 de faire le grand saut vers l’agriculture.



Près de deux décennies plus tard, il a pu aussi acquérir une pompe solaire d'irrigation révolutionnaire. Cette pompe, alimentée par des panneaux solaires, lui permet d'arroser ses champs sans aucune dépense d’électricité. « Avant, l'irrigation de mes champs était une tâche éreintante, gourmande en énergie et en temps.



Aujourd'hui, grâce à la pompe solaire, mes champs sont irrigués efficacement et produisent des récoltes abondantes. Cela m'a permis de répondre à la demande croissante en produits frais, que ce soit dans mon village d'Avégbo ou dans la capitale, Lomé », raconte Dansou.



Les récoltes florissantes lui ont rapporté suffisamment de ressources pour embaucher une main-d'œuvre locale supplémentaire. Ainsi, il contribue à la création d'emplois dans son village, offrant des opportunités aux jeunes de trouver un emploi stable. Kpadonou et Dansou font partie de la centaine de bénéficiaires du Projet d'appui au volet social du Programme CIZO d'électrification rurale, un programme national d'électrification des zones rurales, à travers l'extension du réseau et la dotation des écoles en kits solaires.



Ce projet est co-financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de 11,68 millions de dollars. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations dans environ 500 localités rurales du Togo en améliorant l'accès à l'énergie pour les ménages, les infrastructures communautaires et les petites exploitations agricoles.



À la mi-septembre 2023, le projet avait installé 122 chauffe-eaux solaires dans les centres de santé, électrifié 87 unités de soins périphériques. D’autres installations sont en cours dans toutes les autres régions du pays.



De plus, 153 pompes immergées et de surface ont été déployées dans les exploitations agricoles, répondant à deux des cinq priorités stratégiques – les High 5 - de la Banque africaine de développement : « éclairer l'Afrique » et « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ».