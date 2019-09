Togo : une vaste opération de délivrance de certificats de nationalité dans les 5 régions

Lomé - A compter du mardi 10 septembre 2019, vont démarrer sur toute l’étendue du territoire nationale, des audiences foraines d’établissement des certificats de nationalité, aux conducteurs de taxi moto.



L’opération est organisée conjointement par le Direction du service des nationalités et la Délégation à l'Organisation du Secteur Informel (DOSI). Elle a été instituée dans le but d’accompagner la mesure du gouvernement qui rendra bientôt obligatoire la détention du permis de conduire catégorie A, à tous les motocyclistes.



Sont ainsi concernés, tous les conducteurs de motos et particulièrement les conducteurs de taxi-motos ne disposant pas de certificat de nationalité et d’autres pièces pouvant leur permettre de s’inscrire pour la formation en vue de passer l’examen de permis de cette catégorie.



L’établissement des certificats de nationalité se fera dans les chefs-lieux des régions jusqu’au 02 octobre, selon un calendrier précis. Tour à tour, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong, recevront lors de ces audiences foraines, les agents des deux services.



Ces derniers, indique le secrétariat d’Etat à l’inclusion, procèderont à la collecte des pièces exigées (original de la nationalité d'un parent avec lequel la filiation est établie, une photocopie légalisée de l'acte de naissance et la somme de 5000 FCFA), avant l’établissement du document.



Il faut noter qu’à la mi-août, le ministère de la sécurité avait annoncé l’introduction du permis moto dans le but de permettre aux usagers d'avoir une bonne maîtrise du Code de la route ce qui va contribuer, selon les autorités à réduire les nombreux cas d’accident dans le pays.