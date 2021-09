Togo : vaccination anti Covid-19 élargie aux personnes âgées de 18 ans et plus

Les personnes âgées de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19 au Togo. Dans un communiqué publié le lundi 12 septembre 2021, le gouvernement a annoncé la prise en compte des personnes de cette catégorie. Jusque-là, la vaccination était réservée aux personnes âgées de 20 ans et plus. Le pays qui a reçu de nouvelles doses de Pfizer et Sinovac en fin de semaine dernière, a démarré le déploiement des vaccins sur l'ensemble du territoire.



« Ces lots sont en cours de déploiement dans toutes les régions de notre pays, ils sont destinés à être administrés aux personnes âgées de 18 ans et plus », a souligné le gouvernement togolais. Aussi invite-t-il, « toutes les personnes concernées à se rendre au centre de santé le plus proche pour recevoir le vaccin, soit en première dose, soit en deuxième dose pour les personnes ayant déjà reçu leur première dose ».



Il faut dire que pour freiner la propagation de la maladie de Covid-19, le gouvernement togolais a opté pour l'immunité collective, via la vaccination de 60% de la population. En ce sens, il soumet l’accès des bâtiments publics à la présentation d’une preuve de vaccination.