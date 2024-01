TotalEnergies et European Energy étendent leur partenariat à l’éolien offshore

Dans le cadre de son développement intégré dans l’électricité, TotalEnergies a signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore dans trois pays scandinaves : Danemark, Finlande et Suède.



Le nouvel accord porte notamment sur l’acquisition par TotalEnergies de 85 % du projet éolien offshore de Jammerland Bugt (240 MW) et de 72,2 % dans le projet éolien offshore de Lillebaelt South (165 MW). Tous deux situés au Danemark.



Ces deux sites, qui font partie d’une série de neuf projets attribués lors d’une procédure d’appel d’offres appelée « open-door », ont été confirmés par l’Agence danoise de l’Énergie en décembre 2023 et ont obtenu le statut d’exclusivité et les autorisations de connexion au réseau.



Les permis de construire définitifs doivent être octroyés mi-2024, pour un démarrage d’ici 2030. L’électricité générée par ces sites sera directement vendue, soit sur le marché de gros de l'électricité, soit en concluant des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec des entreprises, leur permettant ainsi de réduire leur empreinte carbone.



Le développement conjoint de projets éoliens offshore à grande échelle en Suède, en Finlande et au Danemark Par ailleurs, dans le cadre d’une joint-venture, les partenaires ont pour objectif de développer et d’opérer de nouveaux projets éoliens offshore à grande échelle en Suède et en Finlande, dans le cadre d’une co-entreprise.



Ils prévoient également à répondre aux prochains appels d’offres éolien offshore au Danemark. Ces accords visent à tirer parti des forces des deux partenaires : TotalEnergies apporte son expérience des projets à grande échelle, associée à sa capacité à commercialiser ses productions électriques dans des marchés libéralisés.



De son côté, European Energy apporte son expertise en matière de développement de projets greenfield et de collaboration réussie avec les parties prenantes dans ces pays. Cet accord pour des projets éoliens offshore fait suite à un accord précédent entre TotalEnergies et European Energy en septembre 2023 pour développer, construire et opérer conjointement des projets d'énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques.



L’accord reste soumis à l’obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes.