Trafic ferroviaire : le Mali va bénéficier de l’accompagnement de la Russie

Dans le cadre de la relance du trafic ferroviaire, la délégation ministérielle du Mali à Moscou est entrée dans la phase active ce 20 mai 2022 avec la rencontre de la société russe Trading House STM. La ministre malienne des Transports et des Infrastructures et son collègue de l’Économie et des Finances ont eu une séance de travail “fructueuse aux vues de la qualité et la sincérité des échanges”, informe le gouvernement.



La société russe Holding, qui appartient à Sinara – Transport Machines (STM), est un important fabricant et fournisseur de matériel roulant et d'équipements ferroviaires, y compris des locomotives diesel et électriques, des unités multiples électriques, des wagons de fret et des machines de voie pour la construction, la réparation et rénovation et la maintenance de la voie ferrée.



Après des échanges sur les aspects techniques, les deux parties procéderont à la signature d'un mémorandum d’entente entre les deux parties ce vendredi en fin de journée pour déclencher le partenariat et entamer les travaux dans une dizaine de jours.