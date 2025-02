Tragédie en Centrafrique : Un Casque bleu tunisien tué par des éléments armés

La communauté internationale est une nouvelle fois endeuillée par la mort d'un Casque bleu. Mardi, un Casque bleu tunisien a été tué lors d'une attaque armée contre une patrouille de la MINUSCA dans le nord-est de la République centrafricaine.





Cette attaque, perpétrée près du village de Zobassinda, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, a suscité une vive émotion et une condamnation unanime de la part de la communauté internationale.





La MINUSCA et l'ONU condamnent fermement cet acte





La cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a fermement condamné cette attaque lâche, soulignant que les Casques bleus sont présents en Centrafrique pour aider le peuple centrafricain à retrouver la paix et la stabilité. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a également exprimé sa profonde consternation et a présenté ses condoléances à la famille du Casque bleu tué, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tunisiens.





Un appel à identifier les responsables





Les Nations Unies ont appelé les autorités centrafricaines à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice. Les attaques contre le personnel des Nations Unies sont considérées comme des crimes de guerre et sont passibles de poursuites devant les tribunaux internationaux.





Les défis de la MINUSCA





Cette attaque rappelle les risques encourus par les Casques bleus déployés en Centrafrique. Malgré les efforts de la MINUSCA, la situation sécuritaire reste fragile dans de nombreuses régions du pays, où des groupes armés continuent de semer la terreur.