Transit d'armes au Soudan : le Tchad rejette les allégations d'un rapport d'experts onusiens

Le Tchad “rejette les récentes allégations du rapport final du panel des experts des Nations Unies sur le Soudan, qui prétendent à tort que les Émirats Arabes Unis auraient envoyé des armes et des munitions au Soudan via l’Est du Tchad (Amdjarass)”, selon un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdraman Koulamallah.



Le Tchad encourage une diffusion responsable de l'information et exhorte les experts à vérifier attentivement leurs sources avant de rapporter des informations susceptibles de causer des malentendus.