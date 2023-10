Transition au Tchad : La Francophonie dépêche une délégation à Ndjamena

Au Tchad le ministre d’État en charge des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, Mahamat Saleh Annadif « a reçu en audience ce lundi, 23 octobre 2023, le Conseiller Spécial, Politique et Diplomatique de la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) », a annoncé son ministère.



« L’ambassadeur Désiré Nyaruhirira est en visite au Tchad pour reprendre contact avec les autorités tchadiennes au sujet du processus de transition que l’OIF appuie depuis le début », a souligné le ministère des Affaires étrangères du Tchad.



Au cours des discussions entre les deux personnalités, le Mahamat Saleh Annadif « a rassuré l’envoyé spécial de l’OIF de l’inclusivité du processus » et « se félicitant de cette marche inclusive vers l’ordre constitutionnel, l’ambassadeur Désiré Nyaruhirira a réitéré le soutien de la Francophonie en faveur de la République du Tchad en cette période exceptionnelle ».



Il est à rappeler que la Francophonie a toujours soutenir la transition au Tchad. Au lendemain du décès du Président Idriss Deby Itno, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, avait en appelé à « la responsabilité du peuple tchadien et à toutes les forces vives de la nation pour la mise en œuvre d’une transition apaisée et consensuelle vers un retour progressif à l’ordre constitutionnel ».

Elle avait encouragé « les autorités de transition à poursuivre leurs efforts en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel dans le cadre de la deuxième phase de transition inaugurée à l’issue du Dialogue national inclusif et souverain ». L’instance avait souligné qu’« un engagement avec tous les acteurs civils et politiques demeure essentiel afin de garantir la crédibilité et la légitimité du processus en cours ».