Trident Energy continue de miser sur la couche de pré-sel avec l'acquisition au Brésil

Trident Energy, la société indépendante exploitant les champs de Ceiba et d'Okume en Guinée équatoriale depuis 2017, vient de faire son entrée officielle dans l'offshore brésilien. L'entreprise a acquis les groupes Pampo & Enchova de l’entreprise étatique Petrobras, qui comprennent dix concessions produisant plus de 22 000 b/j à partir des plateformes PPM-I, PCE-1, P-8 et P-65.

Avec cette acquisition, Trident Energy confirme l'appétit des opérateurs pétroliers et gaziers indépendants pour le développement d’actifs au sein des nouvelles frontières énergétiques mondiales, en particulier dans les régions géologiques autour de la couche de pré-sel qui s'étend de l'Afrique au Brésil. Ces régions offshores, qui comprennent les provinces riches en hydrocarbures présentes en Angola, en Guinée équatoriale ou à São Tomé et Príncipe, se sont révélées très identiques et un centre de l'exploration mondiale. Selon des estimations récentes de l'industrie, les bassins de pré-sel de Campos et Santos au Brésil pourraient contenir jusqu'à 100 milliards de barils de pétrole récupérables. La découverte de classe mondiale d'ExxonMobil en Guyane appartient d’ailleurs au même système géologique.

« La capacité de Trident Energy à conclure cet accord dans la situation actuelle témoigne de sa vision à long terme de son leadership dans le secteur de l’énergie. Cette acquisition par Trident Energy continue de démontrer l'attractivité du système géologique au large du Brésil et de l'Afrique. Un tel intérêt de la part des indépendants est très encourageant à la fois pour de nouveaux marchés comme le Suriname et la Guyane dans les Amériques, mais aussi pour l'exploration dans de nouvelles provinces africaines comme São Tomé et Príncipe », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de Trident Energy visant à acquérir d'importants actifs en production dans le monde. En 2017, l'opérateur a réussi à reprendre les champs de Ceiba et d'Okume en Guinée équatoriale.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/trident-ener...