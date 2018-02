AFRIQUE Tripartite à Kinshasa : les avancées réalisées pour la paix en Rdc et au Congo vivement saluées

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 14 Février 2018 modifié le 14 Février 2018 - 21:54

Une rencontre tripartite s’est tenue à Kinshasa, le 14 février 2018, entre Denis Sassou Nguesso, président du Congo et président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), Joseph Kabila Kabange, président du Congo Démocratique et Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de l'Angola. La tripartite a salué les avancées réalisées pour ramener la paix en Rdc et au Congo.



Cette rencontre qui fait suite au mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenu à Brazzaville, au Congo, entre les trois chefs d’Etat en date du 9 décembre 2017; a passé en revue la situation générale dans la région des Grands Lacs, ainsi que le renforcement de la coopération entre la Rdc, l Angola et le Congo.



Au sujet des Grands Lacs, ils ont souligné l’importance de la paix et de la stabilité de la région, facteurs propices au développement des états et à l’épanouissement des populations respectives,avant de relever l’urgence et la nécessité d’une application sans faille des déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013 et de l’accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et le développement au Congo Démocratique et dans la région du 24 février 2013. Pour ce faire, la tripartite a appelé à la diligence des états de la région de tenir leurs engagements tant nationaux que régionaux souscrits dans le cadre dudit accord, en cette cinquième année de sa signature.



En outre, les trois chefs d'Etats ont fermement condamné les violations graves du droit international humanitaire perpétrées dans l’Est de la Rdc contre la population civile et le personnel de maintien de la paix des Nations Unies par des groupes armés, parmi lesquels les terroristes ADF qui continuent à opérer de manière sporadique dans la région et se sont engagés à mutualiser leurs efforts et ceux de la région afin d’éradiquer les mouvements terroristes en activité dans la région, conformément aux décisions prises lors du sommet de la Cirgl tenu à Brazzaville.



Les trois chefs d’Etat ont par ailleurs rappelé l’engagement non encore exécuté de la communauté internationale de délocaliser les FDLR qui sont toujours cantonnés dans quelques contrées de la Rdc tout en se sont félicitant de la pacification de l’espace Kasaï, laquelle permet, de façon progressive, le retour des personnes déplacées et réfugiées dans leurs zones de résidence. A cet effet, ils ont encouragé la collaboration de l' Angola par la réouverture de ses frontières pour un retour volontaire et dans la paix des ressortissants congolais ayant trouvé refuge sur son territoire.



La tripartite a salué les avancées réalisées pour ramener la paix en Rdc, particulièrement dans le département du Pool, notamment grâce à la signature à Kinkala d’un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités le 23 décembre 2017 entre les parties en présence. Elle a , par la même occasion, encouragé les autorités congolaises à persévérer dans sa mise en œuvre.



Un appel a été réitéré aux acteurs politiques du Kenya à privilégier le dialogue en vue d’apaiser les tensions perceptibles dans ce pays. Les Trois Chefs d’Etat ont condamné la persistance des actes de violence en Rca qui sont de nature à compromettre les efforts de stabilisation de ce Pays.



Processus électoral en République Démocratique du Congo



Les Trois chefs d’Etat ont échangé sur les progrès accomplis dans le processus électoral en Rdc depuis leur dernière rencontre, particulièrement dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) prévoyant l’organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales au 23 décembre 2018. Au nombre de ces avancées, ils ont noté la fin des opérations d’enrôlement des électeurs sur le plan national depuis le 31 janvier 2018, avec plus de 46 millions d’enrôlés, et le début des opérations de nettoyage du fichier électoral afin de déterminer le nombre exact des électeurs. Ce qui permettra l’adoption prochaine par le Parlement de la loi sur la répartition des sièges.



Denis Sassou NGuesso et Joao Manuel Gonçalves Lourenço, ont félicité leur homologue Joseph Kabila Kabange, pour la promulgation le 24 décembre 2017 de la loi électorale et de la loi des finances 2018, ainsi que pour les efforts déployés par le Gouvernement de la RDC dans la prise en charge financière du processus électoral.



Par la suite, ils ont réaffirmé leur profond attachement à la tenue des élections véritablement apaisées et se sont félicités de l’avancée du processus consensuel porté par l’accord du 31 décembre 2016 tout en réitérant l’appel à la retenue à l’égard de toutes les parties prenantes au processus électoral en Rdc, lancé lors de la 30 ème conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis-Abeba. Ils ont particulièrement condamné toute tentative d’accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles.



Conscients de l’acuité des défis qui entourent le processus électoral en Rdc, les trois Chefs d’Etat ont réitéré leur soutien aux conclusions de la 30 ème Conférence de l’Union Africaine qui demandent aux états membres de conjuguer leurs efforts en vue d’un soutien effectif à la Rdc, les trois présidents ont lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques congolais et ceux de la société civile à se mobiliser en vue de la concrétisation de l’agenda électoral, dans l’unité, le calme et la paix.



La tripartite a réitéré son attachement aux principes-clés de la charte des Nations unies, de l’acte constitutif de l’Union Africaine et du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, l’interdiction de servir de base pour déstabiliser les états ainsi que le respect de la souveraineté nationale.



Pour ce qui est du renforcement de la coopération entre la Rdc, l' Angola et du Congo, le mini-sommet de Kinshasa a salué l’excellence de leurs relations avant de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les liens de coopération, d’amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leurs pays et peuples respectifs. Les chefs d'Etat ont réitéré leur attachement aux principes-clés de la charte des Nations Unies, de l’acte Constitutif de l’Union Africaine et du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, l’interdiction de servir de base pour déstabiliser les états ainsi que le respect de la souveraineté nationale.



Au terme de leurs entretiens, les trois chefs d'Etat ont félicité Denis Sassou N'Guesso pour ses efforts dans la consolidation du dialogue national en Libye et la sortie de crise dans ce pays et exprimé leur détermination à accompagner toute démarche tendant à restaurer la dignité des migrants et la stabilité en Libye.



Les trois chefs d’Etat se sont félicités,enfin, des conclusions de la 30 ème Session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine tenue à Addis-Abeba les 28 et 29 janvier 2018 sur le thème : «Gagner la bataille contre la corruption : une option durable pour la transformation de l’Afrique». Cette session a permis la prise des décisions pertinentes sur la réforme institutionnelle de l’Union Africaine, les questions de paix, de sécurité et de développement sur l’ensemble du continent. Les entretiens de Kinshasa entre les trois chefs d’Etat se sont déroulés dans un climat de fraternité et de parfaite compréhension.







Dans la même rubrique : < > Libye : une vingtaine de migrants tués dans un accident Afrique du Sud : le président démissionne Togo : le gouvernement réagit à la publication d'un rapport