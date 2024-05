Trois Tchadiens retenus pour représenter le pays au Concours international de récitation du Coran au Maroc

Selon le Dr Hissein Idriss Moussa, rapporteur du jury, le processus de sélection a été difficile en raison du calibre élevé de tous les participants. Il a souhaité aux vainqueurs la meilleure chance dans la compétition internationale.



Cheikh Mahamat Annour Ahmat Al-Hilou, Vice-Président de la Fondation Mohammed VI des érudits africains pour la mémoire, la récitation et la préservation du Saint Coran et 2e Vice-président du Conseil suprême des affaires islamiques du Tchad, a salué le rôle de la fondation dans la fourniture de formations multiples à travers l'Afrique.



Abdelatif Erroja, ambassadeur du Maroc au Tchad, a salué les fortes relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la religion, et a appelé au renforcement de ces liens.



Le concours international se tiendra au Maroc et devrait rassembler des lecteurs talentueux du Coran de toute l'Afrique. Les représentants tchadiens sont certainement confrontés à une concurrence sévère, mais ils sont bien préparés et déterminés à faire de leur mieux. Ils ont le soutien de leurs familles, de leurs amis et de toute la nation tchadienne derrière eux.