Trump signe un décret pour promouvoir l’exportation des technologies américaines en IA

Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a signé ce mercredi un décret exécutif majeur visant à stimuler l’exportation des technologies d’intelligence artificielle (IA) américaines. Cette initiative vise à renforcer le leadership mondial des États-Unis dans le domaine de l’IA tout en consolidant ses alliances stratégiques.



Un programme d’exportation complet pour l’IA américaine

Le décret crée officiellement le Programme d’Exportation de l’IA Américaine, piloté par le Secrétaire au Commerce. Ce programme soutiendra le développement et la diffusion de packages complets d’IA, destinés à être exportés vers les pays alliés et partenaires.



Ces packages dits « full-stack » comprennent :

• Du matériel informatique spécialisé • Des systèmes de données

• Des modèles d’IA performants • Des dispositifs de cybersécurité

• Des applications pour la santé, l’éducation, l’agriculture, les transports, etc.



Toutes les exportations devront se conformer aux règles de contrôle des exportations et aux exigences réglementaires en vigueur. Le programme bénéficiera aussi de l’appui du Groupe d’action pour la diplomatie économique, qui offrira des soutiens sous forme de prêts, garanties et assistance technique.



Renforcer l’industrie de l’IA aux États-Unis

Le président Trump place cette initiative au cœur de sa stratégie de relance économique et de sécurité nationale. Il insiste sur la nécessité pour les États-Unis de maintenir leur supériorité technologique face aux puissances adverses, notamment en fixant les normes et modèles de gouvernance en matière d’IA.



Ce plan vise aussi à encourager l’investissement dans les infrastructures et les entreprises spécialisées, y compris les petites entreprises américaines. L’objectif est de faire des États-Unis le leader incontesté de l’innovation en intelligence artificielle à l’échelle mondiale.



Un engagement constant pour le leadership américain en IA

Depuis 2019, Donald Trump fait de l’IA une priorité nationale :

• Il a été le premier président à signer un décret exécutif sur l’IA, reconnaissant son importance stratégique.

• Son administration a créé les premiers instituts nationaux de recherche en IA, fixé des normes techniques, et publié une réglementation pionnière pour encadrer le secteur privé.

• En 2020, il a pris des mesures pour intégrer l’IA dans les services publics. • En janvier 2025, Trump a annulé les politiques IA jugées « nuisibles » de l’administration Biden. •



En avril 2025, il a signé un décret pour promouvoir l’éducation à l’IA auprès de la jeunesse américaine. Par cette nouvelle action, le président Trump entend non seulement promouvoir la compétitivité des États-Unis, mais aussi bâtir une architecture mondiale de confiance autour des technologies américaines.