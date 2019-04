Tunisie : lancement du déploiement de drones pour améliorer la productivité agricole à Sidi Bouzid

TUNIS, Tunisie - La Banque africaine de développement, le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’agence gouvernementale sud-coréenne Busan Techno Park ont signé, le 8 avril à Tunis, un accord tripartite prévoyant le déploiement, dès la fin avril, de drones dans des projets agricoles de la région de Sidi Bouzid, au centre du pays.



Ce projet pilote a été initié par la Banque qui, par le biais du fonds de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), a mobilisé les ressources nécessaires à son financement et a organisé le transfert de technologies pour l’utilisation des drones. Cet accord a pour objectif de soutenir le gouvernement tunisien dans sa politique visant à améliorer la productivité agricole.



« Nous saluons la coopération tripartite réussie avec la Corée du Sud et la Banque africaine de développement au tour de ce projet pilote innovant. Dans cette perspective, un centre d’excellence régional sera créé en Tunisie pour partager cette expérience à d’autres pays africains » a déclaré, lors de la cérémonie, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Bettaieb.



Par la mise en fonction de drones dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ce projet permettra de fournir rapidement des informations clés susceptibles d’optimiser l’utilisation des systèmes d’irrigation et des engrais, de détecter de manière précoce les maladies qui affectent la production agricole, et d’améliorer, par l’actualisation des données statistiques, la prise de décision durant les différentes phases du projet.



« L’excellente coopération avec les autorités tunisiennes a permis de lancer la première opération de ce genre sur le continent », a souligné le représentant de la Banque africaine de développement, Ahmadou Barry. « Sur la base de cette expérience réussie, nous envisageons de renouveler cette opération dans d’autres pays du continent », au bénéfice des populations africaines.



De son côté, Kim Ho Jin, manager général de Busan Techno Park, a salué le rôle de la Banque qui « a rendu possible le transfert d’un savoir-faire structurant entre l’Afrique et la Corée du Sud ». Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de partager avec la Banque africaine de développement cette volonté commune de généraliser les bénéfices de ce partenariat à bien d’autres pays africains ».



Les résultats de ce projet pilote seront ainsi présentés comme un exemple de bonne pratique lors des prochaines Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement prévues du 11 au 14 juin 2019 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale.



Dans le cadre de ce projet, 40 Tunisiens ont obtenu, fin janvier 2019, des certificats de pilotage de drones. Quatre d’entre eux assureront son lancement opérationnel.



La Tunisie, qui fait partie des membres fondateurs du Groupe de la Banque africaine de développement créé en 1964, a bénéficié du tout premier financement de l’institution en 1967. Le portefeuille actif de la Banque en Tunisie totalise, en avril 2019, 43 projets et programmes en cours, soit un engagement de plus de 1,2 milliard de dollars EU.